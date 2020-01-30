الأمير هشام في ظهور نادر مع والدته خالة الملياردير ” الوليد بن طلال “

2020/01/30 | 12:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ناقش الثلاثاء في جامعة أوكسفورد، الأمير مولاي هشام العلوي ابن عم الملك محمد السادس أطروحته للدكتوره في العلوم السياسية ويتعلق الأمر بأطروحة بعنوان “التوفيق بين اللائكية والدمقرطة إبان الربيع العربي” حالتي تونس ومصر.وقال الأمير هشام عبر حسابه على موقع الفيسبوك، مساء يوم الأربعاء، إنّ الاطروحة التي حصل عليها هي في الوقت ذاته دراسة […]

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