الحكومة العراقية تتآمرعلى المتظاهرين وتفبرك أدلة برائتها

2020/01/30 | 12:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نعيم مرواني لاحظت منذ الايام الأُول لانتفاضة الاول من تشرين تزامنا بين اعلان توجيهات مسؤولي الحكومة لقوى الأمن بحماية المتظاهرين وعدم استعمال الذخيرة الحية ضدهم، وبين المذابح التي تقوم بها...أكمل القراءة ←

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