​ المالية تعلن شمول ذوي الشهداء من الدرجة الاولى والثانية بتمديد خدمة التقاعد

2020/01/30 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شملت وزارة المالية، ذوي الشهداء من الدرجة الاولى والثانية بتمديد خدمة التقاعد.وذكر بيان للوزارة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، إن “وزارة المالية، كشفت اليوم ضوابط جديدة لاحالة الموظف الى التقاعد عند اكماله ال (60)سنة من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة الخدمة”.واضافت الوزارة: “استثناء بعض الجهات من […]

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