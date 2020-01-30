2020/01/30 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف دولة القانون: لا اعتراض على اية شخصية مرشحة لرئاسة الوزراء مقبولة سياسيا وشعبيا وتتمتع بالمواصفات التي اعلنتها المرجعية الدينية العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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