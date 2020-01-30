2020/01/30 | 13:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الخميس، المباشرة بعدة اجراءات احترازية بالتعاون مع وزارة الصحة تفادياً لانتقال (فيروس كورونا) إلى العراق .وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان تلقته وكالة صدى , انه “استنادا لأيعاز وزير النقل عبد الله لعيبي شرعت الفرق الطبية بفحص جميع المسافرين القادمين على الرحلات الجوية من دولة الصين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فحص مسافري الرحلات القادمة من الصين في مطار بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فحص مسافري الرحلات القادمة من الصين في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فحص مسافري الرحلات القادمة من الصين في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).