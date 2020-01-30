وفد من حكومة كوردستان يزور بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية

2020/01/30 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أعلنت وزير الزارعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان بيكرد طالباني يوم الخميس ان وفدا من الوزارة سيزور العاصمة بغداد قريبا للتفاوض مع الحكومة الاتحادية على صرف المستحقات المالية لفلاحي الاقليم عن تسويق محصول الحنطة.وقالت طالباني في تصريح للصحفيين من امام مبنى برلمان الاقليم ان وفدا من وزارة الزراعة سيزور بغداد خلال الاسوبعين […]

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