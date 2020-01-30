عمليات نينوى: تفتيش 4 مناطق والقاء القبض على مطلوبين للقضاء

2020/01/30 | 13:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قيادة عمليات نينوى، اليوم الخميس، بعض مخلفات داعش التي عثرت عليها خلال عملية عسكرية لتطهير المناطق.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “قيادة عمليات نينوى شرعت ومن خلال فرقة المشاة السادسة عشرة والعشرين وقيادة الحشد الشعبي لمحافظة نينوى مديرية شرطة محافظة نينوى، بواجب تفتيش وتطهير لمناطق (جنوب البعاج – صحراء […]

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