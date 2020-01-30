مقرب من الصدر يتحدث عن ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة: لسنا حقل تجارب

2020/01/30 | 13:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن انباء ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء.وادناه نص التعليق: نشر أحد الأخوة: نفس المعادلة التي جائت بعبد […]

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