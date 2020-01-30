بيان من عمليات بغداد بشأن احداث الخلاني امس: اصابة ضابط ومنتسب

2020/01/30 | 13:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة عمليات بغداد ان مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها لازالت في حالة احتكاك مباشر مع القوات الامنية مع استخدام العنف.واضافت ان قواتنا تُمارس ضبط […]

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