مجلس النواب يستعد لعقد جلسة استثنائية لتسمية رئيس للحكومة مقبول “شعبيا”

2020/01/30 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد يوم الخميس عن استعداد المجلس لعقد جلسة استثنائية في اي وقت للتصويت على رئيس مجلس وزراء جديد بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي شريطة ان يحظى “بمقبولية” شعبية.وقال الحداد في بيان له تلقته (المستقلة)… اليوم ان “على أطراف العملية السياسية الإسراع في حسم مرشح لرئاسة الوزراء لأن […]

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