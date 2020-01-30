إرتفاع مناسيب أهوار ذي قار ودعوات لوضع خطط لإدارة المياه

2020/01/30 | 13:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار كشفت منظمة الجبايش للسياحة البيئية في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن إرتفاع في مناسيب مياه الأهوار بمعدلات قياسية، فيما دعت المنظمة الى ضرورة وضع خطط لإدارة المياه خشية من مواسم جفاف محتملة قد تحدث.وقال مسؤول المنظمة، رعد الأسدي لـ"كلكامش برس"، إن "مناسيب مياه الأهوار قد إرتفعت بشكل ممتاز، حيث بدأت السدة الترابية للراشح، أو المسيل المائي للسدة بالتعبير بإتجاه البصرة، حيث وصل منسوب المياه الى متر و85 سم، وهذا منسوب ممتاز لم نشهده خلال المدة الماضية".وتابع الأسدي، أن "من المتوقع أنه خلال الأيام المقبلة أن يرتفع أكثر من هذا الرقم، لذلك نحن سعداء بهذه المياه ولكن نحتاج الى خطة لإدارة هذه المياه للحفاظ عليها خاصة في المواسم القادمة في حال ان كانت هناك مواسم جافة وشحيحة بالامطار".وأضاف، أن "الغرض من الخطة أيضا هو الحفاظ على المناطق المحيطة بالأهوار والمناطق السكنية من الفيضان، ومن المتوقع أنه في حال إرتفع الى متر و90 أو أكثر قد يسبب مشاكل في مناطق الأهوار".ودعا مسؤول منظمة الجبايش للسياحة البيئية، الى "خطة مدروسة وإستنفار كافة الكوادر الهندسية لوزارة الموارد المائية ومركز إنعاش الاهوار للمحافظة على الاهوار والمناطق المحيطة بها ونحافظ على كمية الاهوار في موسم الصيف المقبل".

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