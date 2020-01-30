دولة القانون: لا صحة لحصول اتصال بين صالح والمالكي بشأن مرشح رئاسة الوزراء

2020/01/30 | 13:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نفى مكتب رئيس دولة القانون نوري المالكي، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن اتصال بين المالكي والرئيس برهم صالح مرشح رئاسة الوزراء.وقال مدير المكتب، هشام الركابي، في تغريدة على "تويتر"، إنه "لا صحة لما نشر حول حصول اتصال في وقت متأخر من مساء امس بين رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الجمهورية وكل ما ينشر هو عار عن الصحة".وأكد، أن "موقف ائتلاف دول القانون من المرشحين لرئاسة الحكومة هو عدم الاعتراض على اي شخصية تمتلك مقبولية سياسية وشعبية وتتمتع بالمواصفات التي طرحتها المرجعية الدينية العليا".

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