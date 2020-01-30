الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية: نصاب المحكمة الاتحادية العليا غير مكتمل

2020/01/30 | 13:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 /1 / 2020 قرارا بالاتفاق بان مايصدر من المحكمة الاتحادية العليا وهي غير مكتملة النصاب القانوني بموجب احكام المادتين 3 و5 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 لايعتد به وغير ملزم.

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