بعد حادث الطائرة .. زوجة كوبي براينت تتحدث عن عائلة

2020/01/30 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعربت فانيسا براينت، زوجة الأسطورة كوبي براينت الذي لقي حتفة منذ 3 أيام، عن حزنها بعد وفاة لاعب كرة السلة الأمريكية في حادث طائرة مروحية.

وكتبت فانيسا -عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستقرام)، "لا توجد كلمات كافية لوصف آلامنا في الوقت الحالي".

وواصلت "لست متأكدة مما ستكون عليه حياتنا اليوم، ومن المستحيل تخيل الحياة بدونهما، أنا وبناتي نود أن نشكر ملايين الأشخاص الذين أظهروا الدعم والحب خلال هذا الوقت العصيب".

وتابعت "أشعر بالارتياح عندما علمت أن كوبي وجيجي عرفا أنهما كانا محبوبين للغاية".

وزادت "نحن محطمون تمامًا بسبب فقد زوجي الحبيب كوبي، الذي كان أبًا رائعًا لبناتنا، وطفلتي الجميلة جيانا، الابنة المحبة الرائعة".

وكان كوبي براينت، الذي توج بلقب الدوري خمس مرات بقميص ليكرز قبل اعتزاله عام 2016، قد لقي حتفه الأحد، نتيجة تحطم مروحية كانت تقله في كالاباساس بمدينة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا.

وتحطمت طائرة الهليكوبتر من طراز"سيكورسكي إس 76 ب"، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعدما أقلعت من نيوبورت بيتش جنوب لوس أنجلوس، حيث يقيم براينت، في اتجاه أكاديمية مامبا التي يملكها النجم السابق الواقعة على بُعد 135 كم.

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