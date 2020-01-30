2020/01/30 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الخميس، عن عودة اكثر من 6 الاف مزارع للعمل في اراضيهم بعد تحسن قطاعهم في الاشهر الماضية.وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي ،ان” اكثر من 6 الاف مزارع من مختلف مناطق ديالى عادوا للعمل في اراضيهم بعد تحسن ملحوظ في قطاعهم في الاشهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن عودة اكثر من 6 الاف مزارع للعمل في اراضيهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن عودة اكثر من 6 الاف مزارع للعمل في اراضيهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).