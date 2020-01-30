ميمي يصل البرتغال للانضمام إلى فريق “بورتيمونينسي”

2020/01/30 | 13:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي، إلى البرتغال اليوم الخميس، من أجل التوقيع مع فريق بورتيمونينسي البرتغالي.وذكرت صحيفة “بولا” البرتغالية، أن “المهاجم العراقي مهند علي، متواجد بالفعل في البرتغال من أجل التوقيع مع فريق بورتيمونينسي لمدة عامين ونصف”.وأضافت، أن “النادي البرتغالي سيقدم اللاعب العراقي رسمياً لوسائل الاعلام يوم السبت المقبل، إذ

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