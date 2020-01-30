2020/01/30 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي، إلى البرتغال اليوم الخميس، من أجل التوقيع مع فريق بورتيمونينسي البرتغالي.وذكرت صحيفة “بولا” البرتغالية، أن “المهاجم العراقي مهند علي، متواجد بالفعل في البرتغال من أجل التوقيع مع فريق بورتيمونينسي لمدة عامين ونصف”.وأضافت، أن “النادي البرتغالي سيقدم اللاعب العراقي رسمياً لوسائل الاعلام يوم السبت المقبل، إذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميمي في البرتغال للالتحاق بفريقه الجديد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميمي في البرتغال للالتحاق بفريقه الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).