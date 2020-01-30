أنباء عن “تهديد” دولي لـ برهم صالح لاختيار “الكاظمي” لرئاسة الحكومة

2020/01/30 | 13:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يستمر في العراق غموض بشأن هوية رئيس الوزراء المكلف المقبل، خلفا لعادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته نهاية العام الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة، وسط أنباء عن تلويح الرئيس برهم صالح بتكليف رئيس المخابرات، مصطفى الكاظمي، بالمهمة.“مصدر سياسي” رصدت تصريحه المستقلة قال أن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيقوم بتكليف رئيس جهاز […]

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