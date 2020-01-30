سائرون يجدد التأكيد: لن نتدخّل بتسمية رئيس الحكومة

2020/01/30 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد تحالف سائرون تأكيده على عدم دخوله بنقاشات مع كتل سياسية لتسمية مرشح رئيس الحكومة.

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