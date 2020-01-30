صفقة ترامب

2020/01/30 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:انور محمد سليمان منذ صعود نجم “دونالد ترامب” كرئيس محتمل للولايات المتحدة قبل ان يصبح رئيسها بالفعل؛ كأول رئيس دون عمق سياسي؛ و الرجل لا يعرف عنه أي مبدأ سياسي...أكمل القراءة ←

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