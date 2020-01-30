دولة الفساد تقمع الحرية!

2020/01/30 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باقر مهدي في كل بلدان العالم تقوم الثورات, والاحتجاجات, والتظاهرات التي تنادي بالحرية ومطالبة الحقوق, ولا يخفى على الجميع في كل بلدان العالم بان الحرية والمطالبة بالحقوق هي حق تشريعي...أكمل القراءة ←

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