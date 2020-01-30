إصابات الأميركان في عين الأسد تفتح جرحا قديما ضحيته مئات الالاف

2020/01/30 | 13:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تقرير لصحيفة سياتل تايمز الامريكية ، اليوم الخميس، أن الاصابات التي لحقت بالجنود الامريكان في العراق نتيجة الضربة الصاروخية الايرانية ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني سلطت الضوء مجددا على اصابات الدماغ غير الواضحة لدى القوات الامريكية والتي اثرت على مئات الالاف منهم خلال العقدين الماضييين.وذكر التقرير أنه ” وعلى عكس الجروح الجسدية […]

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