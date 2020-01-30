آسايش اقليم كوردستان تقبض على داعشي ضالع بتفجير تجمع لقواتها

2020/01/30 | 13:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية آسايش ادارة منطقة "كرميان" في اقليم كوردستان يوم الخميس عن القاء القبض على متهم بالارهاب ضالع بتفجير سيطرة "باوه محمود" في قضاء خانقين.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه "بعد ورود معلومات دقيقة عن عنصر في تنظيم داعش الارهابي يقطن في حدود قضاء خانقين سارعت قواتنا على الفور وبعد استحصال امر من قاضي التحقيق بالقاء القبض عليه".

واوضح البيان ان "المتهم اعترف خلال التحقيقات الاولية، بتواصله وفي عام 2015 مع داعش عن طريق شخص يُدعى (ابو اسحاق)، وتزويده التنظيم بمعلومات عن تحركات القوات الامنية، وقوات البيشمركة ضمن الحدود الادارية لقضاء خانقين".

وتابع البيان ان "الارهابي" كان قد اجرى اتصالات هاتفية مع منفذ التفجير على سيطرة "باوه محمود" بتاريخ 22 – 12 – 20118 الذي استهدف تجمعا لآسايش خانقين.

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