مقرب من مقتدى الصدر يعلق على ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء

2020/01/30 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الخميس، على ترشيح محمد علاوي لرئاسة وزراء العراق، فيما اشار الى انه لا وطن مع ا...

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