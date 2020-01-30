الكهرباء : 12 مليار دولار تكلفة توفير الطاقة ويجب تعديل سعر التعرفة

2020/01/30 | 13:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الكهرباء، ان توفير الطاقة وضمان ديمومة عمل المحطات التوليدية يكلف ميزانية الدولة نحو 12 مليار دولار كدعم حكومي مقدم للقطاع.ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس عن المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي ان وزارته طالبت المؤسستين التشريعية والتنفيذية بثلاثة محاور ترسم خريطة طريقها للنهوض بواقع الكهرباء في البلاد، […]

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