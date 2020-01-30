رونالدو يسجل رقما قياسيا على إنستغرام

2020/01/30 | 13:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، تحطيم الأرقام القياسية، بوصفه علامة تجارية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي.وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، أصبح أول شخصية عالمية تصل إلى 200 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار

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