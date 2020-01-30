بالرسوم البيانية: توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 180 دولار.. متى يحدث ذلك؟

2020/01/30 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أشار إلى إمكانية ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستوى 180 دولارا للبرميل، لكن ليس قبل حلول عام 2050، وفقا لما نقله موقع “فيستي” الاقتصادي.وذكرت الوزارة، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيبلغ ذروته في العالم 2022، وسيترافق ذلك مع تكاليف إنتاجية مرتفعة، نظرا لنفاد حقول النفط […]

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