حبيب الزموري - الائتلاف الطبقي الحاكم الرجعي في تونس وتجديد الوكلاء منذ 2011

2020/01/30 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حبيب_الزموري من أبرز عوامل تعثر المسار الثوري ببلادنا هو أن سقوط رأس التحالف الطبقي المهيمن على أجهزة الدولة منذ أكثر من نصف قرن لم يكن مرفوقا بتغيير جذري في موازين القوى الطبقية حيث حافظت طبقة الكمبرادور على تماسكها رغم الرجة التي أصابتها.في نفس الوقت لم تسجل الطبقة العاملة والطبقات الشعبية نقلة نوعية في وعيها الطبقي وفي تنظمها مما فسح المجال أمام التحالف الطبقي القديم لإعادة تنظيم صفوفه بسرعة والبحث عن تعبي......

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