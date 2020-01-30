قاسم المحبشي - فيما يشبه الاحتفاء بحوارية الروح والجسد

2020/01/30 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي أحببت الشعر منذ طفولتي، وكنت أحفظ القصائد المقررة في مراحل دراستي الابتدائية والإعدادية والثانوية،وحاولت كتابة مشاعري في كشكول يومياتي.وفي دراستي الجامعية تعرفت أكثر على الشعراء الكبار أمثال أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومحمود درويش و البردوني والمقالح وأدونيس وسعدي يوسف ومظفر النواب وسميح القاسم ونازك الملائكة والجواهري وفدى طوقان وقرأت المعلقات من الشعر الجاهلي وقرأت المعري والمتنبي وأبو تمام وأبو ا......

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