النقل تنشر لجان طبية في المطارات وتباشر باخضاع المسافرين إلى “فحص كورونا”

2020/01/30 | 14:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، الخميس، المباشرة بعدة اجراءات احترازية بالتعاون مع وزارة الصحة تفادياً لانتقال (فيروس كورونا) إلى العراق.وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “استنادا لإيعاز وزير النقل عبد الله لعيبي شرعت الفرق الطبية بفحص جميع المسافرين […]

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