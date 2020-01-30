اسرائيل ترد على تعليق وزير الخارجية الايراني ظريف حول

2020/01/30 | 14:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على تصريح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بشأن "صفقة القرن ".

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء امس ، الأربعاء، أوضح من خلالها " أن بلاده لا تأخذ دروس الأخلاق من دولة ترعى الإرهاب، وتقتل بشكل جماعي، وتعدم...

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