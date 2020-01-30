2020/01/30 | 14:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد النائب بالكنيست الإسرائيلي عن “القائمة المشتركة”، سعيد الخرومي، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السلام بالشرق الأوسط تكرس الاحتلال وتخلق دولة أبارتايد بين النهر والبحر”.وفي تصريحات رصدتها المستقلة لفت الخرومي إلى أن “في طيات الخطة مقترحا لتبادل أراضي/سكاني، وخصوصا في المدن العربية المحاذية للخط الأخضر من أم الفحم وحتى كفر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو كنيست: هذه مخاطر “الصفقة” على فلسطينيي الـ48) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو كنيست: هذه مخاطر “الصفقة” على فلسطينيي الـ48) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).