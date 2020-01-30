جوهرة العراق ” مهند علي ” الى البرتغال قادمًا من الدحيل القطري

2020/01/30 | 14:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … وصل مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي، إلى البرتغال اليوم الخميس، من أجل التوقيع مع فريق بورتيمونينسي البرتغالي.وذكرت صحيفة “آبولا” البرتغالية، أن “المهاجم العراقي مهند علي، متواجد بالفعل في البرتغال من أجل التوقيع مع فريق بورتيمونينسي لمدة عامين ونصف”.وأضافت، أن “النادي البرتغالي سيقدم اللاعب العراقي رسمياً لوسائل الاعلام يوم السبت […]

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