2020/01/30 | 14:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب السابق، مشعان الجبوري، الخميس، عن رفض رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الحكومة الانتقالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يكشف موقف المالكي من ترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يكشف موقف المالكي من ترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).