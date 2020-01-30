علاوي: متظاهرون وناشطون عقدوا لقاءات مثمرة مع الجامعة العربية

2020/01/30 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، عن لقاءات أجراها متظاهرون وناشطون مدنيون مع الجامعة العربية، واصفاً إياها بالمثمرة.

وأكد علاوي في تغريدة على تويتر، أن اللقاءات التي أجراها المتظاهرون والناشطون المدنيون مع جامعة الدول العربية لنقل مظلوميتهم وما يتعرضون له من قمع كانت مثمرة للغاية.

وشدد علاوي على مواصلة جهده في تيسير لقاءات مماثلة مع المنظمات الدولية والحقوقية حتى يتوقف العنف الذي يمارس ضد المتظاهرين وتتحقق مطالبهم العادلة.

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