“تحالف النصر”: إعلان الكتل السياسية ترشيح شخصية مستقلة ولا تمتلك جنسية مزدوجة لمنصب رئيس الوزراء.. كذب على الشعب

2020/01/30 | 14:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وصف “تحالف النصر” إعلان الكتل السياسية ترشيح شخصية مستقلة ولا تمتلك جنسية مزدوجة لمنصب رئيس الوزراء بـ “الكذب على الشعب”.وقالت النائبة عن التحالف ندى شاكر جودت، إن الأسماء التي تصر الأحزاب على ترشيحها جميعَها متحزبة ومن مزدوجي الجنسية … Readmore

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