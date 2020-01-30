2020/01/30 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو تحالف "الفتح"، النائب كريم عليوي، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، عن شخصيتين مرشح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب بالفتح: التنافس على منصب رئيس الوزراء انحصر بين هذين المرشحين.. والحسم يوم السبت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب بالفتح: التنافس على منصب رئيس الوزراء انحصر بين هذين المرشحين.. والحسم يوم السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).