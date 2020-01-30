جماعة “الإخوان” المصرية تدعو لاحتجاجات شعبية لرفض “صفقة القرن”

2020/01/30 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أهابت جماعة الإخوان المسلمين المصرية بمن وصفتهم بأبناء الأمة في بقاع العالم المختلفة أن “ينتفضوا في احتجاجات شعبية سلمية؛ للتعبير عن رفضهم لصفقة القرن، وأن يجعلوا من يوم الجمعة القادم وما بعده أيام دعم ومناصرة للقضية الفلسطينية”.وقالت، في بيان اطلعت المستقلة “في ظل انحياز الإدارة الأمريكية غير المسبوق للكيان الصهيوني، أعلن الرئيس الأمريكي […]

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