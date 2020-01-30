قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: اعتقال اثنين من أبرز مروجي المخدرات في الرمادي

2020/01/30 | 14:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق افاد قائممقام قضاء الحبانية علي داود الدليمي، الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية تعقب مروجي ومتعاطي الحبوب المخدرة شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود اثنين من […]

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