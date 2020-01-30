الاحتجاجات تنهض من رماد الناصرية.. خطة تصعيد جديدة

2020/01/30 | 14:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرالتقطت الناصرية أنفاسها بعد جولة جديدة من العنف و"القمع"، حصنت ساحة الاعتصام بـ "الطابوق والبلوك"، ثم احبطت محاولة فض الاحتجاجات بخطة تصعيدية جديدة.

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