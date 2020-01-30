حرائق الحنطة..

2020/01/30 | 14:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمع بداية موسم الحصاد، تعرضت مئات المزارع في محافظات ومدن مختلفة، إلى حرائق كبيرة بشكل متزامن، طالت محصولي القمح والشعير، بعد ترجيحات بتحقيق اكتفاء ذاتي عام 2019، لتعيد إلى الأذهان سلسلة "كوارث" حلت بموارد البلاد كلما اقتربت من الاكتفاء منها آخرها الأسماك والطماطم، وتثير اتهامات لجهات داخلية وخارجية بتهديد أمن البلاد الاقتصادي.

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