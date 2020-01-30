2020/01/30 | 14:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الخميس اصابة ضابط وعنصر امن بهجوم نُفذ بقنبلة يدوية قرب ساحة ساحة الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد.وقالت القيادة في بيان انه “في الساعة الثانية عشر وخمسة عشرة دقيقة من صباح اليوم تم القاء رمانة هجومية للمره الثانية باتجاه القوات الامنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد مما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ضابط وعنصر امن بهجوم بقنبلة قرب ساحة التظاهرات ببغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ضابط وعنصر امن بهجوم بقنبلة قرب ساحة التظاهرات ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).