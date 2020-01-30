زياش يشعل الصراع بين عملاقي إنجلترا

2020/01/30 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زياش

بات النجم الدولي المغربي حكيم زياش موضوعا للصراع بين عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، الطامعين في الفوز بتوقيعه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي تشيلسي بات يتصدر سباق التعاقد مع زياش، نجم أياكس أمستردام.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، وضع أهدافًا واضحة للميركاتو الصيفي، وهي التعاقد مع زياش وبن تشيلويل ظهير ليستر سيتي.

وأشارت إلى أن زياش عندما جدد عقده مع أياكس هذا الموسم، أزال بند الشرط الجزائي المقدر بـ 25 مليون إسترليني، لكن لا يزال بإمكانه الرحيل عن الدوري الهولندي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القيمة السوقية لزياش حاليًا في الميركاتو تبلغ 42.5 مليون إسترليني.

وكشفت “ذا صن” أن تشيلسي سيخوض صراعًا مع مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لحسم صفقة زياش خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن زياش كان أحد أبرز أهداف آرسنال في الصيف الماضي، ولكن الجانرز فضل التعاقد مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.

المصـدر: كـووورة

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