بسبب كاريكاتير.. كورونا يثير أزمة بين الصين وصحيفة دنماركية

2020/01/30 | 14:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… طلبت السفارة الصينية في الدنمارك، من صحيفة يولاندس بوستن، أكبر صحيفة في الدنمارك، الاعتذار بسبب نشرها رسما للعلم الصيني، جرى استبدال النجوم الخمسة فيه، برموز لشكل الفيروس، في إشارة لتفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت السفارة في بيان، على موقعها الإلكتروني، نقلته وكالة بلومبرج للأنباء: “نعبر عن سخطنا الشديد ونطالب صحيفة يولاندس بوستن ورسام الكاريكاتير […]

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