منظمة الصحة العالمية تعلن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا

2020/01/30 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، أن معدل الوفاة بسبب “فيروس كورونا” بات نحو 2 بالمئة، في حين كان معدل وفاة فيروس سارس نحو 10 بالمئة.وأوضح راين أن عددا قليلا من حالات الإصابة بالفيروس الجديد بين الناس في دول غير الصين منها المانيا يثير القلق، مضيفا أن التفشي مازال متركزا في مدينة […]

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