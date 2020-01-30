أبو علي البصري يكشف عن أولويات الحشد الشعبي للمرحلة المقبلة

2020/01/30 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف معاون نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو علي البصري، عن ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة.

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