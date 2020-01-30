الاتحادية توضح دستورية عمل لجنتي الاستماع والطعن في هيئة الاعلام والاتصالات

2020/01/30 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، حكماً بشأن دستورية لجنتي الاستماع والطعن في هيأة الإعلام والاتصالات.

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