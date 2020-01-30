القائد السابق للقوات الأميركية في العراق بترايوس يحذر إيران و”حزب الله”

2020/01/30 | 14:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس- وكالات ومواقع أكد ديفيد بترايوس، مدير المخابرات المركزية الأميركية السابق والقائد السابق للقوات الأميركية في العراق، إن إيران وحزب الله لن يخوضا حربا كبيرة مع إسرائيل، لأنها ستعرض بقاءهما للخطر، وفقاً لصحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية.وأضاف بترايوس، في حديثه … Readmore

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