2020/01/30 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوباد طالباني وبوغدانوف يؤكدان ضرورة عدم تحويل العراق الى ساحة لنزاعات القوى الاقليمية والدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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