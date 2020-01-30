الرئيس العراقي يكشف عن شخصية لتكليفها برئاسة الوزراء

2020/01/30 | 14:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي عراقي، الخميس، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف شخصية رشحت سابقا لرئاسة الوزراء بادارة هذا المنصب، فيما اشار الى ان ذلك سيكون في حال ...

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